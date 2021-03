Qual. Mondiali, il Sudamerica si ferma causa Covid: i club italiani sorridono (Di domenica 7 marzo 2021) A causa di una nuova ondata di Covid-19, sono state rinviate le Qualificazioni Mondiale in Sudamerica. Tanti calciatori rimarranno così nelle rispettive squadre in Italia A causa di una nuova ondata della pandemia da Covid-19, la Federazione, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha deciso di rinviare le 10 partite che si sarebbero dovute disputare dal 25 al 31 marzo per le Qualificazioni Mondiali. E così sono diversi i club in Italia che sorridono, dato che eviteranno non solo di stancare i propri calciatori ma anche di dovergli fare rispettare una lunga quarantena al rientro. Chi arriva dal Brasile, dove sta infervorando una delle variante del virus, deve rispettare 14 giorni di quarantena e così diversi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Adi una nuova ondata di-19, sono state rinviate leificazioni Mondiale in. Tanti calciatori rimarranno così nelle rispettive squadre in Italia Adi una nuova ondata della pandemia da-19, la Federazione, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha deciso di rinviare le 10 partite che si sarebbero dovute disputare dal 25 al 31 marzo per leificazioni. E così sono diversi iin Italia che, dato che eviteranno non solo di stancare i propri calciatori ma anche di dovergli fare rispettare una lunga quarantena al rientro. Chi arriva dal Brasile, dove sta infervorando una delle variante del virus, deve rispettare 14 giorni di quarantena e così diversi ...

