PSG | Pochettino | “Non siamo condizionati dagli infortuni Verratti e Di Maria? Rispondo così”

Leggi su mediagol

(Di domenica 7 marzo 2021) Il PSG sul velluto in Coppa di Francia: 3-0 in casa del Brest che qualifica i parigini agli ottavi della competizione.PSG,: “Mbappè e Neymar? Tutto sul loro futuro. Non posancora pensare al Barcellona”Il tecnico dei francesi, Mauricio, è soddisfatto per l'andamento della propria squadra che mercoledì sfiderà il Barcellona nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Le dichiarazioni del tecnico argentino in vista della sfida ai blaugrana.VIDEO Bordeaux-PSG, parigini di misura: ci pensa Sarabia esorride, gli highlights del match"Sono qui da due mesi ma mi sono reso conto che in Francia c'era una paura terribile nell'avvicinarsi ad alcune partite. Abbiamo un piano e non...