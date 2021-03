Prosegue il silenzio stampa del Napoli | nessun tesserato parlerà dopo il successo sul Bologna

(Di lunedì 8 marzo 2021)dell’SSCrilascerà dichiarazioni nel post partita della vittoria sul, arrivano invece novità sulle condizioni di Ghoulam: come riportano da Sky Sport l’algerino ha avuto problemi al ginocchio sinistro, non quello già operato, e verrà valutato in maniera approfondita nella giornata di domani. Foto: Logosito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Prosegue silenzio

TUTTO mercato WEB

Sky – Prosegue il silenzio stampa in casa Napoli. Lo ha detto in diretta l'inviato Massimo Ugolini nel post partita. Nessun tesserato azzurro interverrà ai microfoni di Sky e nemmeno in conferenza sta ...Gennaro Gattuso ancora una volta assente nella consueta intervista del post partita. Nonostante la vittoria del Napoli per 3-1 contro il Bologna, prosegue il silenzio stampa imposto dal club di De Lau ...