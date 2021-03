Probabili formazioni Sassuolo-Hellas Verona: ventisettesima giornata Serie A 2020/2021 (Di domenica 7 marzo 2021) Le Probabili formazioni di Sassuolo-Hellas Verona, match della ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca alle 15:00 di sabato 13 marzo nella cornice del Mapei Stadium con le due squadre a caccia dei tre punti per non fare un “campionato anonimo” per usare le parole di Consigli. De Zerbi e Juric, forti di una posizione di tranquillità, vogliono avvicinarsi al treno europeo ma serviranno tre punti. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sassuolo – Spazio al 4-2-3-1 con Berardi, Traore e Djuricic alle spalle di Caputo. Out Chiriches, Bourabia e Boga mentre Toljan è favorito su Muldur per una maglia da ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 15:00 di sabato 13 marzo nella cornice del Mapei Stadium con le due squadre a caccia dei tre punti per non fare un “campionato anonimo” per usare le parole di Consigli. De Zerbi e Juric, forti di una posizione di tranquillità, vogliono avvicinarsi al treno europeo ma serviranno tre punti. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go.– Spazio al 4-2-3-1 con Berardi, Traore e Djuricic alle spalle di Caputo. Out Chiriches, Bourabia e Boga mentre Toljan è favorito su Muldur per una maglia da ...

