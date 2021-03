Probabili formazioni Roma-Shakhtar Donetsk: andata ottavi Europa League 2020/2021 (Di domenica 7 marzo 2021) Le Probabili formazioni di Roma-Shakhtar Donetsk, match dell’andata degli ottavi di finale di Europa League 2020/2021. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 11 marzo nella cornice dello stadio Olimpico. Dopo la qualificazione ottenuta a scapito del Braga, la squadra di Paulo Fonseca cerca un risultato favorevole in vista del match di ritorno in programma giovedì 18 marzo. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Roma – Difficile il recupero di Ibanez. Spazio a Mancini, Smalling e Kumbulla con Cristante che potrebbe tornare a centrocampo al fianco di uno tra Diawara e Villar con lo spagnolo favorito. Mkhitaryan e Pellegrini ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Ledi, match dell’deglidi finale di. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 11 marzo nella cornice dello stadio Olimpico. Dopo la qualificazione ottenuta a scapito del Braga, la squadra di Paulo Fonseca cerca un risultato favorevole in vista del match di ritorno in programma giovedì 18 marzo. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go.– Difficile il recupero di Ibanez. Spazio a Mancini, Smalling e Kumbulla con Cristante che potrebbe tornare a centrocampo al fianco di uno tra Diawara e Villar con lo spagnolo favorito. Mkhitaryan e Pellegrini ...

