Probabili formazioni Genoa-Udinese, ventisettesima giornata Serie A 2020/2021 (Di domenica 7 marzo 2021) Le Probabili formazioni di Genoa-Udinese, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021. E’ una sorta di spareggio per portare a casa tre punti che potrebbero voler significare aver centrato la salvezza con largo anticipo. Calcio d’inizio fissato per le ore 20.45 di sabato 13 marzo, diretta tv su Dazn: andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici. QUI Genoa – Scamacca e Shomurodov tornano a far coppia al centro dell’attacco per via della squalifica di Destro. A centrocampo confermato Strootman, in difesa Radovanovic è ancora il centrale. QUI Udinese – Gotti si gode l’ottimo momento della sua squadra: in avanti potrebbe rivedersi un attacco più pesante con Deulofeu a far ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Ledi, match valido per ladi. E’ una sorta di spareggio per portare a casa tre punti che potrebbero voler significare aver centrato la salvezza con largo anticipo. Calcio d’inizio fissato per le ore 20.45 di sabato 13 marzo, diretta tv su Dazn: andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Scamacca e Shomurodov tornano a far coppia al centro dell’attacco per via della squalifica di Destro. A centrocampo confermato Strootman, in difesa Radovanovic è ancora il centrale. QUI– Gotti si gode l’ottimo momento della sua squadra: in avanti potrebbe rivedersi un attacco più pesante con Deulofeu a far ...

