Probabili formazioni Bologna-Sampdoria, ventisettesima giornata Serie A 2020/2021 (Di domenica 7 marzo 2021) Le Probabili formazioni di Bologna-Sampdoria, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021. Sfida della tranquillità al Dall’Ara tra i felsinei che cercano una vittoria che di fatto vorrebbe dire salvezza e i doriani che provano a ottenere i tre punti in trasferta. Calcio d’inizio alle ore 12.30 di domenica 14 marzo, diretta su Dazn ed ecco le possibili scelte dei due tecnici. QUI Bologna – Mihajlovic ritrova Schouten che ha scontato la squalifica, in avanti ancora panchina per Palacio con Sansone inserito a sinistra e Barrow dirottato in attacco.. QUI Sampdoria – Quagliarella sembra destinato alla panchina, attacco affidato a Keita e Ramirez. Sulla corsia di destra Candreva ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Ledi, match valido per ladi. Sfida della tranquillità al Dall’Ara tra i felsinei che cercano una vittoria che di fatto vorrebbe dire salvezza e i doriani che provano a ottenere i tre punti in trasferta. Calcio d’inizio alle ore 12.30 di domenica 14 marzo, diretta su Dazn ed ecco le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Mihajlovic ritrova Schouten che ha scontato la squalifica, in avanti ancora panchina per Palacio con Sansone inserito a sinistra e Barrow dirottato in attacco.. QUI– Quagliarella sembra destinato alla panchina, attacco affidato a Keita e Ramirez. Sulla corsia di destra Candreva ...

