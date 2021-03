Probabili formazioni Benevento-Fiorentina, ventisettesima giornata Serie A 2020/2021 (Di domenica 7 marzo 2021) Le Probabili formazioni di Benevento-Fiorentina, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021. Scontro delicato tra due compagini in difficoltà quello che va in scena alle ore 18 di sabato 13 marzo con diretta tv su Sky Sport. Sia i sanniti che i viola stanno faticando nel girone di ritorno e la salvezza non è affatto raggiunta. Andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici. QUI Benevento – Inzaghi deve rinunciare allo squalificato Dabo, riaccoglie invece Schiattarella e Insigne messi fuori rosa per una partita. In attacco Gaich verso la riconferma. QUI Fiorentina – Prandelli può gioire per il ritorno di Ribery dalla squalifica, ma dovrà fare a meno di Castrovilli, Igor e ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Ledi, match valido per ladi. Scontro delicato tra due compagini in difficoltà quello che va in scena alle ore 18 di sabato 13 marzo con diretta tv su Sky Sport. Sia i sanniti che i viola stanno faticando nel girone di ritorno e la salvezza non è affatto raggiunta. Andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Inzaghi deve rinunciare allo squalificato Dabo, riaccoglie invece Schiattarella e Insigne messi fuori rosa per una partita. In attacco Gaich verso la riconferma. QUI– Prandelli può gioire per il ritorno di Ribery dalla squalifica, ma dovrà fare a meno di Castrovilli, Igor e ...

