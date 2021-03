(Di domenica 7 marzo 2021) La legge o la prassi, chi avrà la meglio? Il caso della successione alladelcontinua a tenere banco, non solo nel mondo politico. La composizione del comitato parlamentare di controllo dell’intelligence è una delle più spinose questioni da risolvere per il governo Draghi. Per la delicatezza della sua missione, ilè infatti un comitato “di garanzia”. Ovvero la legge, nello specifico la legge di riforma del comparto intelligence 124 del 2007, prevede (art. 30) che lae metà dei componenti del comitato spettino a forze politiche dell’opposizione. Un nodo non facile da sciogliere ora che nella maggioranza più larga della storia repubblicana ci sono tutti i partiti, tranne uno, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Ad oggi ladelè ...

Advertising

Sa_ga_ce : RT @formichenews: Presidenza #Copasir, a chi spetta? Il dibattito fra giuristi L'articolo di @FrancescoBechis - formichenews : Presidenza #Copasir, a chi spetta? Il dibattito fra giuristi L'articolo di @FrancescoBechis… - CiccioAmar82 : RT @GiulioTerzi: Tre costituzionalisti concordano: si sta violando legge su nomina presidente #Copasir,organismo parlamentare di controllo… - tamangha : RT @GiulioTerzi: Tre costituzionalisti concordano: si sta violando legge su nomina presidente #Copasir,organismo parlamentare di controllo… - ontoxy : C'è un costituzionalista alla Kore? -

Ultime Notizie dalla rete : Presidenza Copasir

LiberoReporter

Read More Flash, Meloni: 'Per legge spetta a opposizione, al momento non è così' 6 Marzo 2021 "La legge istitutiva delne affida laall'opposizione. Non vedo ...Read More Flash, Meloni: 'Per legge spetta a opposizione, al momento non è così' 6 Marzo 2021 "La legge istitutiva delne affida laall'opposizione. Non vedo ...L'Italia e l'Europa devono avere e utilizzare strumenti per reagire», ha spiegato il presidente di Forza Italia ... l'intervento dell'esecutivo è stato il vicepresidente del Copasir e senatore di Fdi, ...La leader di Fratelli d'Italia all'Adnkronos: 'Le scelte adottate dal governo non cambiano rispetto a quello che abbiamo visto con Conte' ...