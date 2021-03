Premier League | City-United 0-2 | il derby di Manchester dà ragione a Solskjaer Ecco come cambia la classifica

(Di domenica 7 marzo 2021) Zero a due, è questo il risultato finale deldi, Cassano: “Ildi un altro pianeta. Le difficoltà del Liverpool? Comprensibili”Cala il sipario all'Etihad Stadium: ilva ad Ole Gunnar. Sono bastati due minuti all'ex Sampdoria e Udinese per sbloccare l'attesissimo match di. Bruno Fernandes ha infatti battuto Ederson dagli undici metri e sbloccato il risultato in favore dei Red Devils. La squadra ospite ha poi gestito egregiamente la partita, trovando il raddoppio al cinquantesimo minuto di gioco grazie al gol di Luke Shaw, abile a finalizzare in modo impeccabile l'assist di Marcus Rashford. I Citizens di Pep Guardiola ci provano ma non ...

SkySport : MAN. CITY-MAN. UNITED 0-2 Risultato finale ? ? rig. #Fernandes (2') ? #Shaw (50') ? Premier League - 27^ Giornata ?… - tuttosport : #Klopp: 'Priorità ai club, niente giocatori alle nazionali' ?? - bossebasta : RT @marifcinter: 21. Il Manchester City si ferma a 21 vittorie consecutive in tutte le competizioni e perde il derby con lo United 0-2. No… - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: 21. Il Manchester City si ferma a 21 vittorie consecutive in tutte le competizioni e perde il derby con lo United 0-2. No… - passionepremier : Derby di Manchester: lo United vince e ferma la striscia positiva del City -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Lo United, avversario del Milan in Europa, vince 2 - 0 il derby di Manchester all'Ethiad e chiude a 21 la incredibile striscia vincente del City, con Guardiola che continua a faticare nelle stracittadine da quando è alla guida dei ...... COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv di Manchester City Manchester United sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l'esclusiva per i principali match dellainglese. ...Per tentare la fuga definitiva verso il titolo di Premier League ci sarà ancora tempo. Gli uomini di Guardiola cadono in casa nel derby di Manchester, che vede di trionfare lo United, secondo in ...I Red Devils si impongono per 2-0 sul campo dell Manchester City. Unica nota stonata l’infortunio occorso a Rashford.