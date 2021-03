Premier League 2020 2021 | il Manchester United supera il City | gol di Bruno Fernandes

(Di domenica 7 marzo 2021)e Luke Shaw hanno deciso la stracittadina tra, di scena all’Etihad Stadium, consegnando il successo ai Red Devils. Gli uomini Solskjaer hanno conquistato 3 punti preziosi in ottica qualificazione in Championsndo i rivali di sempre, seppur difficilmente raggiungibili in vetta alla classifica. Ilha aperto le marcature con una rete su rigore del fantasista, sempre pronto dagli 11 metri, per poi chiudere i conti con un mancino teso e letale, a incrociare, del terzino Shaw. Sconfitta inusuale del, che ha interrotto una striscia di 21 vittorie consecutive in campionato, arrivati alla ...

Sei sconfitte consecutive ad Anfield dopo il pareggio contro lo United di inizio anno: la squadra di Klopp non riesce a cambiare rotta.