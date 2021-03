Premier League 2020/2021, il Liverpool cade in casa contro il Fulham: la partita termina 0-1 (Di domenica 7 marzo 2021) Crisi nera per il Liverpool. La squadra di Klopp incappa in una clamorosa sconfitta casalinga contro il Fulham, 18esimo in classifica. La partita, valida per la 27esima giornata della Premier League 2020/2021, termina 0-1 per gli ospiti. Il Fulham si porta avanti al 45?, dopo un primo tempo giocato ottimamente: ad andare a segno è l’ex juventino Lemina, che batte Alisson con un bel diagonale di destro. Il Liverpool, come prevedibile, domina sul possesso palla, ma non riesce a rendersi troppo pericoloso dalle parti di Areola. Per i Reds si tratta della sesta sconfitta nelle ultime nove partite, che tradotto vuol dire settima posizione a -4 dalla zona Champions League, ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Crisi nera per il. La squadra di Klopp incappa in una clamorosa sconfittalingail, 18esimo in classifica. La, valida per la 27esima giornata della0-1 per gli ospiti. Ilsi porta avanti al 45?, dopo un primo tempo giocato ottimamente: ad andare a segno è l’ex juventino Lemina, che batte Alisson con un bel diagonale di destro. Il, come prevedibile, domina sul possesso palla, ma non riesce a rendersi troppo pericoloso dalle parti di Areola. Per i Reds si tratta della sesta sconfitta nelle ultime nove partite, che tradotto vuol dire settima posizione a -4 dalla zona Champions, ...

