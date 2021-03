"Posso dirlo?". Domenica In a Sanremo slitta per fa posto al Papa: bestemmie e insulti in diretta, Rai1 nella bufera (Di domenica 7 marzo 2021) "Non si sa quando inizia e non si sa quando finisce". Domenica In slitta, perché su Rai1, senza troppo preavviso, va in onda in diretta la messa di Papa Francesco da Erbil, in occasione dello storico viaggio del Pontefice in Iraq, e sui social scatta la rivolta dei telespettatori. Come da consuetudine nella settimana del Festival di Sanremo, il salotto di Raiuno è di fatto la "sesta serata" della kermesse, con o senza diretta dall'Ariston ma con tutti i cantanti in gara che regalano polemiche e retroscena sullo show. Questa volta, però, prima dei Maneskin viene Bergoglio e in centinaia se ne lamentano, addirittura ricorrendo a insulti vergognosi e bestemmie. "Lo facevate come sempre fino alle 5 così io ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) "Non si sa quando inizia e non si sa quando finisce".In, perché su, senza troppo preavviso, va in onda inla messa diFrancesco da Erbil, in occasione dello storico viaggio del Pontefice in Iraq, e sui social scatta la rivolta dei telespettatori. Come da consuetudinesettimana del Festival di, il salotto di Raiuno è di fatto la "sesta serata" della kermesse, con o senzadall'Ariston ma con tutti i cantanti in gara che regalano polemiche e retroscena sullo show. Questa volta, però, prima dei Maneskin viene Bergoglio e in centinaia se ne lamentano, addirittura ricorrendo avergognosi e. "Lo facevate come sempre fino alle 5 così io ...

LauraPausini : Adesso che hanno vinto finalmente posso dirlo! Chi mi segue lo sa.. mio babbo Fabrizio non solo porta fortuna (vedi… - dannze : RT @LauraPausini: Adesso che hanno vinto finalmente posso dirlo! Chi mi segue lo sa.. mio babbo Fabrizio non solo porta fortuna (vedi cosa… - nobrave_ : RT @LauraPausini: Adesso che hanno vinto finalmente posso dirlo! Chi mi segue lo sa.. mio babbo Fabrizio non solo porta fortuna (vedi cosa… - maricaslm : RT @LauraPausini: Adesso che hanno vinto finalmente posso dirlo! Chi mi segue lo sa.. mio babbo Fabrizio non solo porta fortuna (vedi cosa… - viscardi_aa : RT @daunasolaparte: Adesso posso dirlo: con questo Sanremo ho rivalutato in negativo Gazzele, La rappresentante di Lista e Willie Peyote.… -

Ultime Notizie dalla rete : Posso dirlo Le pagelle Haiku di Sanremo. Divina Ornella (10), rivelazione La Rappresentante di Lista (10) ... so che dirlo prevede divieti Non fa ridere, non ha ritmo, e crederlo è opera vana ZLATAN ... troppa musica nuova E uscirne come quello vecchio, posso pensare a naso Non rende onore a chi in fondo a ...

Leoluca Orlando, il tramonto del magnifico attore E il magnifico attore che fa? Spiace dirlo: Leoluca Orlando non pare più in grado di risolvere, né ... Del resto, questa è sempre stata la sua caratteristica scenica: se oggi non posso sistemare una ...

Guenda Goria choc | “Sono malata | ora posso dirlo” Zazoom Blog Sanremo2021, il bilancio del sindaco Biancheri: «Abbiamo fatto un mezzo miracolo, segnale di ripartenza per il Paese» Sanremo. «Riflettevo ieri sera e ascoltavo un po’ tutti e mi sono reso conto che quello che è successo è stato un mezzo miracolo che abbiamo fatto qui a Sanremo». A dirlo, nella conferenza stampa di c ...

Carife, la città è stata umiliata e depredata Statuendo che non ci fu “aiuto di Stato” nei fondi concessi dal Fondo Interbancario alla Banca Popolare di Bari per il salvataggio di Tercas nel 2014 - intervento che, all’epoca, era stato bocciato da ...

