Polemiche dopo il Festival. Il vescovo di Sanremo: “Ha offeso la Chiesa”. Scontro Ermal Meta-Willie Peyote. I Pooh, “Tagliato il tributo a D’Orazio” (Di domenica 7 marzo 2021) Non sono mancate le Polemiche dopo il Festival di Sanremo 2021. Duro il vescovo: “E’ mancato il rispetto”. ROMA – Il Festival di Sanremo 2021 si è concluso da meno di 24 ore e non sono mancate le Polemiche. Dura la nota del vescovo della città ligure che attacca alcuni dei protagonisti: “C’è stata una mancanza di rispetto e derisione verso la fede cristiana esibite in forma volgari e offensive“. Un chiaro riferimento ad Achille Lauro e i Maneskin. Nel comunicato, riportato da La Repubblica, non è mancata la critica alla decisione di assegnare il premio Citta di Sanremo a Fiorello: “Trovo che non rappresenti gran parte di cittadinanza legata alla fede e dico semplicemente non in mio ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 marzo 2021) Non sono mancate leildi2021. Duro il: “E’ mancato il rispetto”. ROMA – Ildi2021 si è concluso da meno di 24 ore e non sono mancate le. Dura la nota deldella città ligure che attacca alcuni dei protagonisti: “C’è stata una mancanza di rispetto e derisione verso la fede cristiana esibite in forma volgari e offensive“. Un chiaro riferimento ad Achille Lauro e i Maneskin. Nel comunicato, riportato da La Repubblica, non è mancata la critica alla decisione di assegnare il premio Citta dia Fiorello: “Trovo che non rappresenti gran parte di cittadinanza legata alla fede e dico semplicemente non in mio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi ha annunciato le sue dimissioni sulla pagina Facebook del Comune, dopo le po… - repubblica : Zingaretti stasera in tv da Barbara D'Urso: Dopo le polemiche per il tweet di sostegno alla conduttrice che rischia… - realvarriale : Grazie a Daniele #Orsato e al presidente di @AIA_it , #Trentalange per questa pagina di televisione e giornalismo c… - news_mondo_h24 : Polemiche dopo il Festival. Il vescovo di Sanremo: “Ha offeso la Chiesa”. Scontro Ermal Meta-Willie Peyote. I Pooh,… - TZ_SO_ : @Asia90847274 Tommy oggi non sta tanto bene purtroppo. Ha un po’ d’ansia perché é uscito dopo 6 mesi che era chiuso… -