Pogba, futuro incerto: non c’è dialogo tra Raiola e il Manchester United (Di domenica 7 marzo 2021) Il futuro di Paul Pogba resta un rebus. Il centrocampista del Manchester United, corteggiatissimo in passato da tanti club, tra cui Real Madrid e anche Juventus, non sembra aver ancora deciso qualche sarà il suo destino. In modo particolare in Inghilterra parlano di mancanza di dialogo tra le parti. Nello specifico tra l'agente del francese Mino Raiola e la società.LA STOCCATA DELL'EX United A PogbaPogba: destino da scriverecaption id="attachment 1081909" align="alignnone" width="754" Pogba (getty images)/captionSecondo quanto riferisce il Daily Star infatti non ci sarebbe alcun dialogo tra Raiola e la dirigenza del Manchester United per il rinnovo del ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 marzo 2021) Ildi Paulresta un rebus. Il centrocampista del, corteggiatissimo in passato da tanti club, tra cui Real Madrid e anche Juventus, non sembra aver ancora deciso qualche sarà il suo destino. In modo particolare in Inghilterra parlano di mancanza ditra le parti. Nello specifico tra l'agente del francese Minoe la società.LA STOCCATA DELL'EX: destino da scriverecaption id="attachment 1081909" align="alignnone" width="754"(getty images)/captionSecondo quanto riferisce il Daily Star infatti non ci sarebbe alcuntrae la dirigenza delper il rinnovo del ...

Advertising

ItaSportPress : Pogba, futuro incerto: non c'è dialogo tra Raiola e il Manchester United - - sportli26181512 : Manchester United: il futuro di Pogba è in dubbio: I silenzi di Mino Raiola stanno allertando la stampa inglese...… - GioTroppoTop : per il futuro vedrei più un danilo per lo sgabello e Locatelli che si abbassa tra i centrali a fare il play basso c… - persemprecalcio : Debutto in LIVE ?? su YouTube ?? ORE 22.50 ??Il prossimo terzino bianconero ?? ??#Pirlo resta a fine stagione? La di… - cristianodybal : RT @elreygiovannino: Debutto in LIVE ?? su YouTube ?? ORE 22.50 ??Il prossimo terzino bianconero ?? ??#Pirlo resta a fine stagione? La dirig… -

Ultime Notizie dalla rete : Pogba futuro Man United, incertezza sul futuro di Pogba Commenta per primo Il silenzio di Mino Raiola spaventa il Manchester United : regna incertezza sul futuro del centrocampista francese, evidenzia il Daily Mirror , tra le pretendenti in corsa c'è anche la Juventus .

Manchester United: il futuro di Pogba è in dubbio Commenta per primo I silenzi di Mino Raiola stanno allertando la stampa inglese che è sempre più convinta che il futuro di Paul Pogba sia sempre più in dubbio. Secondo il Daily Mirror non c'è certezza sulla permanenza o meno del centrocampista francese a fine stagione. La Juve, che da sempre è interessata, può ...

Pogba, futuro incerto: non c’è dialogo tra Raiola e il Manchester United ItaSportPress Manchester United: il futuro di Pogba è in dubbio Commenta per primo I silenzi di Mino Raiola stanno allertando la stampa inglese che è sempre più convinta che il futuro di Paul Pogba sia sempre più in dubbio. Secondo il Daily Mirror non c’è certezza ...

Calciomercato Juventus, Paratici ha deciso: due sacrificati in estate Calciomercato Juventus, Fabio Paratici costretto al sacrificio: due i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus la prossima estate ...

Commenta per primo Il silenzio di Mino Raiola spaventa il Manchester United : regna incertezza suldel centrocampista francese, evidenzia il Daily Mirror , tra le pretendenti in corsa c'è anche la Juventus .Commenta per primo I silenzi di Mino Raiola stanno allertando la stampa inglese che è sempre più convinta che ildi Paulsia sempre più in dubbio. Secondo il Daily Mirror non c'è certezza sulla permanenza o meno del centrocampista francese a fine stagione. La Juve, che da sempre è interessata, può ...Commenta per primo I silenzi di Mino Raiola stanno allertando la stampa inglese che è sempre più convinta che il futuro di Paul Pogba sia sempre più in dubbio. Secondo il Daily Mirror non c’è certezza ...Calciomercato Juventus, Fabio Paratici costretto al sacrificio: due i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus la prossima estate ...