Pioli | “Ibra è il capobranco Lo abbiamo visto alla riunione tecnica | i compagni lo hanno salutato con grande affetto”

(Di domenica 7 marzo 2021) Stefano, allenatore del Milan, ai microfoni di Sky, è intervenuto anche su Zlatanhimovic e della sua presenza in tribuna a Verona: “È il, non il dirigente. Sapeva le difficoltà della partita ed era in preventivo che fosse qui oggi. Noi l’, ha subito chiesto informazioni su come stavamo e l’con. Ci ha aiutato e stimolato, come fanno i grandi campioni”. Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

infoitsport : Verona-Milan, Pioli: 'Siamo squadra. Ibra? Un capobranco' - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Milan, #Pioli: 'Non semplice pretendere continuità dai giovani. Romagnoli? Ora ho tre titolari. Su Ibra, Theo e Rebic...' ht… - zazoomblog : Hellas Verona-Milan Pioli: “Mi aspettavo la reazione Ibra sta meglio” - #Hellas #Verona-Milan #Pioli: - Pall_Gonfiato : #VeronaMilan, #Pioli: 'Giocare spesso aiuta a superare le difficoltà. Ibra? E' il capobranco, non il dirigente' - CalcioPillole : #Milan, #Pioli: 'Le difficoltà aiutano a crescere. Ibra? E' il capobranco' - CIP “Non siamo marziani, ci sta sbag… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli Ibra

... "Corsa scudetto o Champions? Guardiamo a noi stessi, siamo consapevoli delle nostre qualità e del cammino difficile che abbiano davanti in campionato - ha detto ancora- . Questa era una gara ...è il nostro capobranco' Quindi,ha raccontato l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic a Verona: 'È il capobranco, era in tribuna non da dirigente ma da compagno, era in preventivo che ci sarebbe ...Leggi le dichiarazioni di Ivan Juric e Stefano Pioli nel post gara di Hellas Verona-Milan, match terminato 0-2 per i rossoneri.Il tecnico rossonero dopo il 2-0 al Verona: "Non siamo marziani, ora testa allo United. Ibra? Ha stimolato tutti" ...