Pina Picierno, chi è la giovane eurodeputata del PD: età, foto, carriera (Di domenica 7 marzo 2021) Pina Picierno è un’europarlamentare del Pd e una delle esponenti più in vista del partito. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei. GiusepPina Picierno, detta Pina, è una politica italiana, nota esponente del Partito Democratico ed eletta al Parlamento europeo. Conosciamola più da vicino. Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 7 marzo 2021)è un’europarlamentare del Pd e una delle esponenti più in vista del partito. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei. Giusep, detta, è una politica italiana, nota esponente del Partito Democratico ed eletta al Parlamento europeo. Conosciamola più da vicino. Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

MAmirans : @pinapic @RMorassut Esiste ancora Pina Picierno? Lontani i tempi in cui le Sardine erano lodate per aver salvato l'Emilia Romagna... - BarbaraDamelia : RT @gasparripdl: Credevo di averle viste tutte, poi a @StaseraItalia ho scoperto Pina Picierno, la quale ha detto 'L'Europa ha stanziato 20… - MichelaPela : RT @Vince7914: Il terrorismo dilaga recapitato un pacco a Pina Picierno dentro vi era un pallottoliere - fracchio_2 : RT @fracchio_2: Gaffe dell'europarlamentare Pina Picierno, corretta in diretta dalla Palombelli. Secondo la Picierno, che citava come fo… - Cirenderaliberi : Pina Picierno, per chi non la conoscesse, è il classico esempio di quella politica inutile, insignificante e che no… -