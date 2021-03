Picca-Santori | Su poteri speciali da M5s solo balle elettorali

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 marzo 2021) – “Dopo cinque anni di governo della città, tre dei quali con un governo a guida M5S, la sindaca Raggi e il suo gruppo parlamentare hanno la faccia tosta di rilanciare il tema deiper Roma. L’ennesima balla elettorale per prendere in giro i romani”. Così in una nota Monicae Fabrizio, dirigenti romani della Lega Salvini Premier. “Cinque anni nei quali la città è sprofondata in fondo a tutte le classifiche sulla qualità dei servizi non sono bastati ai grillini per chiedere scusa ai romani”, attaccano i dirigenti della Lega. “La Lega da tempo sostiene la necessità che Roma si doti di strumenti legislativi che le consentano di avere uno status al pari delle grandi capitali europee. Al contempo serve attuare un reale decentramento amministrativo, riducendo il ruolo del Campidoglio e ...