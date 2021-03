Perché i Maneskin si chiamano così: significato del nome della band vincitrice del Festival di Sanremo 2021 (Di domenica 7 marzo 2021) Perché i Maneskin si chiamano così: significato nome band vincitrice Festival di Sanremo 2021 Perché i Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo 2021, si chiamano così? Cosa vuol dire il nome? Ve lo diciamo subito: il nome è danese, lingua d’origine della bassista Victoria che significa “chiaro di luna”. I quattro ragazzi hanno scelto di chiamarsi Maneskin per caso. Come ha raccontato la bassista Victoria durante la loro esperienza a X Factor, dove Agnelli inizialmente sbagliava sempre la pronuncia del ... Leggi su tpi (Di domenica 7 marzo 2021)sidi, vincitori deldi, si? Cosa vuol dire il? Ve lo diciamo subito: ilè danese, lingua d’originebassista Victoria che significa “chiaro di luna”. I quattro ragazzi hanno scelto di chiamarsiper caso. Come ha raccontato la bassista Victoria durante la loro esperienza a X Factor, dove Agnelli inizialmente sbagliava sempre la pronuncia del ...

Sanremo 2021, Willie Peyote provoca, Ermal Meta risponde. Volano gli stracci Sanremo è finito, evviva Sanremo. Con la vittoria dei Maneskin la 71esima edizione del Festival della canzone italiana si è conclusa. In modo ... Io non ho idea del perché sia successa 'sta classifica'.

I Maneskin: "Siamo vicini ai lavoratori dello spettacolo" "Questo settore è molto importante perché oltre agli artisti ci sono migliaia di persone che ... Adesso i Maneskin vanno dritti per la loro strada: "Non vediamo l'ora di rappresentare l'Italia a ...

