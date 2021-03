“Per una scuola digitale”, 6 corsi gratuiti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione (Di domenica 7 marzo 2021) corsi di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte scuola). I corsi sono validi ai fini della formazione in servizio prevista dalla direttiva 170/2016 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 marzo 2021)di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte). Isono validi ai fini della formazione in servizio prevista dalla direttiva 170/2016 L'articolo .

Advertising

GassmanGassmann : Chiude a Roma il cinema Azzurro Scipioni, di Silvano Agosti.Un luogo unico, una ulteriore perdita per la cultura de… - ClaMarchisio8 : @federicochiesa è diventato indispensabile per la #Juve Una crescita davvero importante al primo anno. Ha la grint… - matteosalvinimi : Azzerrare decine di milioni di cartelle esattoriali sotto i 5mila euro: non un aiuto ai grandi evasori, ma una scel… - ElenaDelfino5 : RT @frankgabbani: Gli anni passati avevo le mie canzoni, quest’anno ho accompagnato Ornella suonando il pezzo che ho avuto il piacere di sc… - Reemul64 : RT @MiyakeEau: Lo sguardo della bellissima e sfortunata SPILLA??????parla per lei. Che importa se le manca una zampa?? Non importa NULLA??Il s… -