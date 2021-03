Per l’otto marzo Telmotor “abbraccia una mamma” (Di domenica 7 marzo 2021) In occasione della Giornata internazionale della Donna il gruppo Telmotor ha deciso di sostenere il progetto “abbraccia una mamma” della Caritas ambrosiana con l’idea di un gesto capace di durare nel tempo e non limitato a una sola data. La pandemia dovuta al Covid-19 ha esposto il nostro Paese a un’emergenza sanitaria divenuta presto anche sociale: molte persone hanno dovuto cambiare il proprio lavoro, altre lo hanno perso, con significative ricadute sulla quotidianità della persona e della famiglia. Come riportato nel Rapporto 2020 su povertà ed esclusione sociale in Italia, pubblicato da Caritas italiana nell’ottobre scorso, i dati dei centri di ascolto fanno presagire una crescita della povertà: “Da un anno all’altro l’incidenza dei ‘nuovi poveri’ passa dal 31% al 45% (è quasi la metà di chi si rivolge alla rete ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 marzo 2021) In occasione della Giornata internazionale della Donna il gruppoha deciso di sostenere il progetto “una” della Caritas ambrosiana con l’idea di un gesto capace di durare nel tempo e non limitato a una sola data. La pandemia dovuta al Covid-19 ha esposto il nostro Paese a un’emergenza sanitaria divenuta presto anche sociale: molte persone hanno dovuto cambiare il proprio lavoro, altre lo hanno perso, con significative ricadute sulla quotidianità della persona e della famiglia. Come riportato nel Rapporto 2020 su povertà ed esclusione sociale in Italia, pubblicato da Caritas italiana nelbre scorso, i dati dei centri di ascolto fanno presagire una crescita della povertà: “Da un anno all’altro l’incidenza dei ‘nuovi poveri’ passa dal 31% al 45% (è quasi la metà di chi si rivolge alla rete ...

Advertising

Kindisguise : @coipantaleopa lui ha meno presenza scenica dell’ologramma di Mollica, tanto rispetto per l’ansia che prova ma perf… - rbo10525 : IL CAFFÈ TURCO CON MURAT: Sinovac turco-cinese e botte per l’Otto marzo. Riallineamento atlantico di Merdogan… - A_mara__ : Fammi vedere zero otto cioè si è guardato il tatuaggio per calcolare l'età del figlio? #Sanremo2021 - diphylleiagrai : AMADEUS MANCANO OTTO CANTANTI E I TRE FINALISTI PER L'AMOR DEL CIELO, MUOVITI #Sanremo2021 - FarodiRoma : Covid, in Italia il 70% dei contagi nei luoghi di lavoro ha colpito le donne. Per l’8 Marzo l’Anmil racconta otto s… -

Ultime Notizie dalla rete : Per l’otto Strategie di ingresso nel mercato globale Ter-butanolo, contromisure dell’impatto economico e canali di marketing fino al 2027 DFO - digital financial officer