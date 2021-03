Per il mondo post Covid occorre una rivoluzione, una rivoluzione di pensiero e di azione (Di domenica 7 marzo 2021) Una rivoluzione gentile come le donne sanno fare. Per questo 8 marzo 2021 é nostro dovere, soprattutto per le donne impegnate in politica e nei luoghi decisionali, vestirsi di coraggio.Questa terribile epidemia ci deve insegnare che il mondo va ricostruito, come dopo una guerra.E le donne da madri sanno che una nuova vita é progetto per il presente,é per sempre e per il futuro. E oggi mettere al mondo una nuova vita significa ripensare completamente il sistema sanitario, tempi e spazi nel lavoro, il rapporto dell’umanitá con l’ambiente, la formazione del nostro capitale umano.Ripartiamo dai luoghi dove le donne possono incidere nelle decisioni.La Commissione Sanitá del Senato che mi onoro di presiedere e che vede la presenza di tante colleghe donne appassionate e competenti, senza nulla ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) Unagentile come le donne sanno fare. Per questo 8 marzo 2021 é nostro dovere, soprattutto per le donne impegnate in politica e nei luoghi decisionali, vestirsi di coraggio.Questa terribile epidemia ci deve insegnare che ilva ricostruito, come dopo una guerra.E le donne da madri sanno che una nuova vita é progetto per il presente,é per sempre e per il futuro. E oggi mettere aluna nuova vita significa ripensare completamente il sistema sanitario, tempi e spazi nel lavoro, il rapporto dell’umanitá con l’ambiente, la formdel nostro capitale umano.Ripartiamo dai luoghi dove le donne possono incidere nelle decisioni.La Commissione Sanitá del Senato che mi onoro di presiedere e che vede la presenza di tante colleghe donne appassionate e competenti, senza nulla ...

