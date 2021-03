Per aspera ad astra: la mostra di Marco Tamburro ispirata alle costellazioni (Di domenica 7 marzo 2021) Quadri, sculture, rappresentazione scenografiche. Marco Tamburro è un artista poliedrico di origini perugine, da tempo di casa a Roma. Con i suoi scenari metropolitani, le acute analisi sociali ed un’impostazione pittorica quasi post-futurista, Tamburro si è presto imposto sulla scena contemporanea anche grazie ad una serie di importanti mostre sia in Italia che all’estero. A lui è dedicata la personale Per aspera ad astra, aperta fino al 5 aprile 2021 ai Musei di San Salvatore in Lauro a Roma. Il tema della mostra ruota attorno al rapporto tra arte e scienza, ma nello specifico si concentra sul fascino che l’osservazione del cosmo è sempre stato in grado di suscitare nell’uomo. Le opere in mostra In esposizione oltre venti sculture sferiche, ottenute dalla lavorazione ... Leggi su velvetmag (Di domenica 7 marzo 2021) Quadri, sculture, rappresentazione scenografiche.è un artista poliedrico di origini perugine, da tempo di casa a Roma. Con i suoi scenari metropolitani, le acute analisi sociali ed un’impostazione pittorica quasi post-futurista,si è presto imposto sulla scena contemporanea anche grazie ad una serie di importanti mostre sia in Italia che all’estero. A lui è dedicata la personale Perad, aperta fino al 5 aprile 2021 ai Musei di San Salvatore in Lauro a Roma. Il tema dellaruota attorno al rapporto tra arte e scienza, ma nello specifico si concentra sul fascino che l’osservazione del cosmo è sempre stato in grado di suscitare nell’uomo. Le opere inIn esposizione oltre venti sculture sferiche, ottenute dalla lavorazione ...

