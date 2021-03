Pentathlon | Campionati Italiani Senior 2021 | Giorgio Malan fa suo il titolo davanti a Petroni e Benedetti

Leggi su oasport

(Di domenica 7 marzo 2021) Va aildeiOpenche si sono disputati nel corso del weekend in quel di Roma. L’atleta delle Fiamme Azzurre ha chiuso con 1481 punti totali (232 dalla scherma, 299 dal nuoto, 293 dall’equitazione e 657 dalla laser run) precedendo Pier Paolo(Carabinieri) con 1442 punti (274 scherma, 291 nuoto, 263 equitazione e 614 dalla laser run) e Nicola(Avia Pervia) con 1441 (244 scherma, 276 nuoto, 289 equitazione e 632 laser run). Quarto posto per Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) con 1439 punti, quinto per Roberto Micheli (Fiamme Oro) con 1432, sesto per Stefano Frezza (One For Five) con 1430, settimo con Riccardo De Luca (Carabinieri) con 1424, ottavo per Matteo ...