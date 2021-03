Pd | Jasmine Cristallo | ‘vicende partito riguardano tutti | renziani cavalli di Troia’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Se è vero che io non ho mai votato ildemocratico e noi Sardine abbiamo tutte storie differenti, è altrettanto vero che questa storia riguarda un po’quelli che hanno un approccio alla sinistra, non possono non pensare che una cosa che riguarda il Pd non riguardi. Questo è unimportante e quello che sta accadendo ora all’interno deldemocratico non può lasciarci indifferenti, perché l’implosione del Pd in questo momento, l’approccio di guerre tribali che è in atto, non può che nuocere alla possibilità di creare un fronte largo che possa arginare le destre”. Così, leader delle Sardine, in un’intervista a ‘Nextquotdiano’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.