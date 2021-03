Pattinaggio artistico | Alena Kostornaia ritorna nel team di Eteri Tutberidze

(Di domenica 7 marzo 2021) È rottura traed Evgeni Plushenko. Dopo un’annata sportiva oltremodo disastrosa, culminata con la mancata convocazione ai Campionati Mondiali diin programma a Stoccolma (Svezia) tra meno di venti giorni, la Campionessa d’Europa in carica ha deciso di fare un passo indietro chiedendo di poter tornare ad allenarsi con il suo vecchioguidato da: la celeberrima coach, dopo giorni di riflessione, ha accettato ufficialmente l’atleta per un periodo di prova fino al termine della stagione. La pattinatrice nelle gare in cui ha partecipato con la gestione Plushenko è apparsa praticamente irriconoscibile e regredita su tutti i fronti, tecnici e non, perdendo qualità ed elementi fondamentali come il triplo axel. La ...

L'atleta di 36 anni è la prima proveniente dal mondo del pattinaggio artistico a essersi esibita al Festival di Sanremo. A cura di Serena ...

Sabato e domenica una gara i balia del tempo, oltre che del Covid, si disputerà il Trofeo Lazio di pattinaggio artistico specialità singolo, organizzato dal Comitato Regionale FISR, in tre tappe come consuetudine presso il Pattinodromo delle Tre Fontane a Roma in cui vi sono tre piste ma tutte ...