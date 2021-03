Parigi-Nizza oggi, prima tappa: orari 7 marzo, tv, programma, percorso, favoriti (Di domenica 7 marzo 2021) Inizia la Corsa del Sole, la Parigi-Nizza. prima frazione per la 79ma edizione della corsa a tappe francese. Si comincia con 166 chilometri con partenza ed arrivo a Saint-Cyr-L’École. Andiamo a scoprire il programma odierno, come seguire in TV la gara, il percorso e i favoriti. programma prima tappa Parigi-Nizza 2021 Partenza ore 13.05 Arrivo ore 17.00 circa Diretta tv: Rai Sport, Eurosport 1 Diretta streaming: Rai.tv, Eurosport Player Diretta testuale: tutti i giorni su OA Sport percorso prima tappa Parigi-Nizza 2021 Saint-Cyr-L’École – Saint-Cyr-L’École (166 km) tappa articolata ma senza grandi ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Inizia la Corsa del Sole, lafrazione per la 79ma edizione della corsa a tappe francese. Si comincia con 166 chilometri con partenza ed arrivo a Saint-Cyr-L’École. Andiamo a scoprire ilodierno, come seguire in TV la gara, ile i2021 Partenza ore 13.05 Arrivo ore 17.00 circa Diretta tv: Rai Sport, Eurosport 1 Diretta streaming: Rai.tv, Eurosport Player Diretta testuale: tutti i giorni su OA Sport2021 Saint-Cyr-L’École – Saint-Cyr-L’École (166 km)articolata ma senza grandi ...

