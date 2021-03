Papa Francesco ha chiesto agli iracheni di lavorare insieme, "come fratelli" (Di domenica 7 marzo 2021) AGI – Uno spiazzo, quattro chiese, un cumulo unico di macerie. Papa Francesco prega tra i muri abbattuti ed il cemento sfarinato della Hosh-al-Bieaa, la piazza delle quattro chiese di Mosul. Ne resta ben poco: né di quella siro-cattolica, o di quella armeno-ortodossa, né della siro-ortodossa e nemmeno della caldea. Distrutte tra il 2014 e il 2017 dal terrorismo fondamentalista dell'Isis, quello che il Pontefice ha definito in questo viaggio un'autentica bestemmia. I cristiani rimasti, dopo tanto orrore, sono una settantina di famiglie e niente più. I loro cari, i loro amici sono morti o se ne sono andati; per questo il Papa viene qui: a pregare per i morti di quella violenza. Tutti i morti, sia chiaro, perché se i cristiani sono stati i primi perseguitati, gli yazidi hanno se possibile sofferto altrettanto se non più. E la stessa ... Leggi su agi (Di domenica 7 marzo 2021) AGI – Uno spiazzo, quattro chiese, un cumulo unico di macerie.prega tra i muri abbattuti ed il cemento sfarinato della Hosh-al-Bieaa, la piazza delle quattro chiese di Mosul. Ne resta ben poco: né di quella siro-cattolica, o di quella armeno-ortodossa, né della siro-ortodossa e nemmeno della caldea. Distrutte tra il 2014 e il 2017 dal terrorismo fondamentalista dell'Isis, quello che il Pontefice ha definito in questo viaggio un'autentica bestemmia. I cristiani rimasti, dopo tanto orrore, sono una settantina di famiglie e niente più. I loro cari, i loro amici sono morti o se ne sono andati; per questo ilviene qui: a pregare per i morti di quella violenza. Tutti i morti, sia chiaro, perché se i cristiani sono stati i primi perseguitati, gli yazidi hanno se possibile sofferto altrettanto se non più. E la stessa ...

