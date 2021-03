Papa Francesco a Mosul, il grido di dolore (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) - "La fraternità è più forte del fratricidio". E' il monito del Papa, arrivato a Mosul, nel corso della preghiera per le vittime della guerra. "Oggi eleviamo le nostre voci in preghiera a Dio Onnipotente per tutte le vittime della guerra e dei conflitti armati. Qui a Mosul - dice Bergoglio con dolore - le tragiche conseguenze della guerra e delle ostilità sono fin troppo evidenti". "Com'è crudele che questo Paese, culla di civiltà, sia stato colpito da una tempesta così disumana, con antichi luoghi di culto distrutti e migliaia e migliaia di persone – musulmani, cristiani, yazidi e altri annientati crudelmente dal terrorismo – aggiunge Bergoglio a braccio - sfollati con la forza o uccisi!". "Oggi, malgrado tutto, riaffermiamo la nostra convinzione che la fraternità è più forte del fratricidio, che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) - "La fraternità è più forte del fratricidio". E' il monito del, arrivato a, nel corso della preghiera per le vittime della guerra. "Oggi eleviamo le nostre voci in preghiera a Dio Onnipotente per tutte le vittime della guerra e dei conflitti armati. Qui a- dice Bergoglio con- le tragiche conseguenze della guerra e delle ostilità sono fin troppo evidenti". "Com'è crudele che questo Paese, culla di civiltà, sia stato colpito da una tempesta così disumana, con antichi luoghi di culto distrutti e migliaia e migliaia di persone – musulmani, cristiani, yazidi e altri annientati crudelmente dal terrorismo – aggiunge Bergoglio a braccio - sfollati con la forza o uccisi!". "Oggi, malgrado tutto, riaffermiamo la nostra convinzione che la fraternità è più forte del fratricidio, che la ...

Advertising

Pontifex_it : Dio Onnipotente, Creatore nostro che ami la famiglia umana, noi, figli e figlie di Abramo ti chiediamo di accoglier… - espressonline : La nostra @mannocchia è a Qaraqosh, in #Iraq . Qui domenica papa Francesco arriverà per una visita storica in una c… - vaticannews_it : #5marzo In un minuto rivivono le immagini più belle dell'arrivo di Papa Francesco nell'antica terra di Abramo. Colo… - BroccoloGina : @NaniPuffo @laura_ceruti Chi anche x ironia mette a confronto papa Francesco e Renzi,non capisce che ad essere dann… - TV7Benevento : Papa Francesco a Mosul, il grido di dolore... -