Papa Francesco a Erbil: 'L'Iraq rimarrà sempre nel mio cuore' (Di domenica 7 marzo 2021) 'L'Iraq rimarrà sempre nel mio cuore'. Lo ha detto Papa Francesco al termine della messa allo stadio di Erbil che sancisce la fine del suo storico viaggio. 'Chiedo a tutti voi di lavorare insieme in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 marzo 2021) 'L'nel mio'. Lo ha dettoal termine della messa allo stadio diche sancisce la fine del suo storico viaggio. 'Chiedo a tutti voi di lavorare insieme in ...

Advertising

Pontifex_it : Dio Onnipotente, Creatore nostro che ami la famiglia umana, noi, figli e figlie di Abramo ti chiediamo di accoglier… - vaticannews_it : #6marzo #PapaInIraq Collaborazione e amicizia fra le comunità religiose. Questi i temi al centro dell'incontro di… - TeresaBellanova : Le immagini di Papa Francesco nella piazza delle Quattro Chiese a Mosul, dove l’Isis proclamò il califfato, restera… - Tommaso94989154 : RT @vaticannews_it: #7marzo #PapaFrancesco nella Messa ad Erbil: la Chiesa in Iraq è viva. Per approfondire ???? - mauriziogabrie4 : E' venuto Francesco a dirvi che non siete stati dimenticati ..le popolazioni cristiane ma anche musulmane yazide co… -