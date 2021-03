Papa a Mosul | dalle macerie della guerra | il grido della speranza

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 7 marzo 2021), Iraq. È l’ultima giornata. OggiFrancesco visita il nord del Paese, tra il Kurdistan iracheno e la piana di Ninive:, Qaraqosh ed Erbil. Nella prima città ha pregato per le vittime delle guerre, in chiese sfregiate, dove la violenza aveva cancellato i simboli religiosi, sostituiti dai nomi dei terroristi dell’Isis. Quando padre Samir me li mostrò dicendomi che alcuni erano europei, fui attraversato da un sentimento di stordimento. Oggi ilsta qui per ripetere che chi odia tradisce la fede, qualunque essa sia. “Qui ale tragiche conseguenzee dell’ostilità sono fin troppo evidenti. Come è crudele che questo Paese, culla di civiltà, – afferma Francesco – sia stato colpito da una tempesta così disumana, con ...