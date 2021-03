Pallamano, Serie A femminile 2021: Erice supera Brixen, Salerno fermata da Mestrino (Di domenica 7 marzo 2021) La Serie A di Pallamano femminile 2021 continua a fare i conti con il covid, e sono solo due le partite disputate nella 22esima giornata, con lo spettacolo che non è tuttavia mancato, specie in cima alla classifica. La capolista Jomi Salerno non è infatti riuscita a tenere il ritmo, impattando in casa contro la Alì Best Espresso Mestrino per 23-23, grazie alle 10 reti di una scatenata Irene Stefanelli, mentre la AC Life Style Erice si è imposta tra le mura amiche per 26-25 sul Brixen Südtirol. Rinviato il derby lombardo Leno-Cassano Magnago, così come Mechanic System Oderzo-Padova. Nuovo stop forzato anche per la Santarelli Cingoli, inizialmente opposta al Nuoro, con Ariosto Ferrara e Cassa Rurale Pontinia che si affronteranno in un recupero. Risultati ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) LaA dicontinua a fare i conti con il covid, e sono solo due le partite disputate nella 22esima giornata, con lo spettacolo che non è tuttavia mancato, specie in cima alla classifica. La capolista Jominon è infatti riuscita a tenere il ritmo, impattando in casa contro la Alì Best Espressoper 23-23, grazie alle 10 reti di una scatenata Irene Stefanelli, mentre la AC Life Stylesi è imposta tra le mura amiche per 26-25 sulSüdtirol. Rinviato il derby lombardo Leno-Cassano Magnago, così come Mechanic System Oderzo-Padova. Nuovo stop forzato anche per la Santarelli Cingoli, inizialmente opposta al Nuoro, con Ariosto Ferrara e Cassa Rurale Pontinia che si affronteranno in un recupero. Risultati ...

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Serie La Pallamano Crotone batte l'ostico Serra Fasano: il ritorno al Palakro è dolce, vittoria per 28 - 22 Dopo un anno e pochi giorni la Pallamano Crotone ritorna e dimostra di non aver perso il feeling ... ma il Crotone con una serie di azioni perfette piazza un break importante e si porta avanti di ...

Da Assessorato regionale sanità tamponi rapidi alle società di pallamano ennesi Le società ennesi che svolgono attività agonistica federale sono la Orlando Pallamano Haenna, che disputa il campionato nazionale di serie A2 e i campionato regionali under 19 con Halikada e il ...

Pallamano serie A1 femminile il Resto del Carlino Pallamano, Serie A femminile 2021: Erice supera Brixen, Salerno fermata da Mestrino La Serie A di pallamano femminile 2021 continua a fare i conti con il covid, e sono solo due le partite disputate nella 22esima giornata, con lo spettacolo che non è tuttavia mancato, specie in cima a ...

La Pallamano Crotone batte l’ostico Serra Fasano: il ritorno al Palakro è dolce, vittoria per 28-22 Vittoria per 28-22 della Pallamano Crotone contro l’ostico Serra Fasano: commento e tabellino del match. Che forte questa Pallamano Crotone! Prestazione superlativa della formaz ...

