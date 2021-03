Palermo, la festa derby è già finita e la Juve Stabia sbanca il Barbera (Di domenica 7 marzo 2021) Dalla euforia di mercoledì scorso per la vittoria nel derby contro il Catania alla deprimente sconfitta interna contro la Juve Stabia. Un tumulto di sentimenti contrastanti per il Palermo che torna sulla terra dopo aver sbancato il Massimino poche ore prima. I rosanero perdono al “Renzo Barbera” contro la Juve Stabia (2-4) confermando che il malato non è ancora guarito, anzi ha confermato tutti i suoi colpi di tosse. La difesa ha mostrato i soliti limiti tecnici e mentali. Eppure l'approccio era stato ottimo con gli uomini di Filippi andati in vantaggio con Luperini dopo 30' con una buona qualità di gioco. Bernardocco riporta la gara in equilibrio ma poi il Palermo nella ripresa spegne la luce. Disastro difensivo nei secondi 45' e la ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 marzo 2021) Dalla euforia di mercoledì scorso per la vittoria nelcontro il Catania alla deprimente sconfitta interna contro la. Un tumulto di sentimenti contrastanti per ilche torna sulla terra dopo averto il Massimino poche ore prima. I rosanero perdono al “Renzo” contro la(2-4) confermando che il malato non è ancora guarito, anzi ha confermato tutti i suoi colpi di tosse. La difesa ha mostrato i soliti limiti tecnici e mentali. Eppure l'approccio era stato ottimo con gli uomini di Filippi andati in vantaggio con Luperini dopo 30' con una buona qualità di gioco. Bernardocco riporta la gara in equilibrio ma poi ilnella ripresa spegne la luce. Disastro difensivo nei secondi 45' e la ...

