Pacifico meridionale, registrato un contagio da coronavirus (Di domenica 7 marzo 2021) A Wallis e Futuna, nell'oceano del Pacifico meridionale si registra il primo caso di covid da un anno. Wallis e Futuna, si registra primo caso covid nel Pacifico su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 7 marzo 2021) A Wallis e Futuna, nell'oceano delsi registra il primo caso di covid da un anno. Wallis e Futuna, si registra primo caso covid nelsu Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Nuova Zelanda, allerta tsunami nel Pacifico meridionale - AnnaMariaCastel : RT @patrikscaria62: @AnnaMariaCastel Alert! Il Pacifico meridionale sta saltando per aria - bertoia_paolo : RT @patrikscaria62: @gpcep Alert! Il Pacifico meridionale sta saltando per aria - gpcep : RT @patrikscaria62: @gpcep Alert! Il Pacifico meridionale sta saltando per aria - cristalaltea : RT @patrikscaria62: @cristalaltea Alert! Il Pacifico meridionale sta saltando per aria -

Ultime Notizie dalla rete : Pacifico meridionale Chi spingerà Biden a flirtare con Australia, India e Giappone ... che all'interno del desk Indo - Pacifico è stata nominata direttrice per gli affari dell'Asia meridionale. Guha è una realista, vede alquanto improbabile una convergenza militare tra Nuova Delhi e ...

Ciclone Niran in Nuova Caledonia, ferito un bambino dalle raffiche di vento sino a 220 km/h Niran, un ciclone di categoria 4, ha colpito l'arcipelago del Pacifico meridionale da nord, prima di scendere lungo la costa occidentale, a Noumea nel tardo pomeriggio di sabato.

Ciclone Niran sul Pacifico, Nuova Caledonia in allerta Agenzia ANSA Ci sono suoni che fatichiamo a spiegare A volte sono segnali radio misteriosi ma evidentemente umani, altre sono rumori naturali sulle cui origini si dibatte da anni ...

Primo caso di coronavirus anche a Wallis e Futuna Il coronavirus, che finora aveva risparmiato Wallis e Futuna, è arrivato anche nel piccolo arcipelago del Pacifico meridionale dove si è registrato il primo caso in assoluto. Le autorità del Paese, in ...

... che all'interno del desk Indo -è stata nominata direttrice per gli affari dell'Asia. Guha è una realista, vede alquanto improbabile una convergenza militare tra Nuova Delhi e ...Niran, un ciclone di categoria 4, ha colpito l'arcipelago delda nord, prima di scendere lungo la costa occidentale, a Noumea nel tardo pomeriggio di sabato.A volte sono segnali radio misteriosi ma evidentemente umani, altre sono rumori naturali sulle cui origini si dibatte da anni ...Il coronavirus, che finora aveva risparmiato Wallis e Futuna, è arrivato anche nel piccolo arcipelago del Pacifico meridionale dove si è registrato il primo caso in assoluto. Le autorità del Paese, in ...