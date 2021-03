Ounas, insulti razzisti su Instagram: 'Torna in Africa a scappare dai leoni' (Di lunedì 8 marzo 2021) Solo tanta tristezza. L'ignoranza, la cattiveria, l'impunità, che non deve restare tale. Adam Ounas è un franco - algerino e gioca per il Crotone. La sua colpa? Per gli imbecilli (e gli stiamo facendo ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 8 marzo 2021) Solo tanta tristezza. L'ignoranza, la cattiveria, l'impunità, che non deve restare tale. Adamè un franco - algerino e gioca per il Crotone. La sua colpa? Per gli imbecilli (e gli stiamo facendo ...

Advertising

tizianacairati : RT @Gazzetta_it: #Crotone #Ounas denuncia insulti razzisti su Instagram: 'Torna in Africa a scappare dai leoni' - sportli26181512 : Ounas, insulti razzisti su Instagram: 'Torna in Africa a scappare dai leoni': Ounas, insulti razzisti su Instagram:… - Gazzetta_it : #Crotone #Ounas denuncia insulti razzisti su Instagram: 'Torna in Africa a scappare dai leoni' - Pall_Gonfiato : Bruttissimi episodi contro l'ex giocatore del #Napoli - pipoune1675 : RT @zazoomblog: Crotone insulti razzisti a Ounas: “Algerino di ma torna in Africa”. La denuncia del calciatore - #Crotone #insulti #razzist… -