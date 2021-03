Otto marzo | solo insieme alle donne l’uomo uscirà da questa notte oscura

(Di domenica 7 marzo 2021) di Biagio Maimone L’ 8è la data dedicata, al loro festeggiamento.Sarebbe bello per lepoter ringraziare , con cuore gioioso, di essere destinatarie della dedica di una giornata in cui esse sono festeggiate. Ma potrebbe essere solamente retorico, potrebbe essere un semplice ringraziamento fine a se stesso. E’ bello esserelepossono esserne consapevoli pienamente! Quanta ricchezza reca con sé l’identità femminile, che trova il suo culmine nella maternità, che è il dono più prezioso che la vita ha fatto. La maternità dellenon èquella di mettere al mondo la vita umana, che è l’atto creativo per eccellenza. La maternità delle ...

