Otto Marzo | Coldiretti Campania premia Assunta Pacifico

(Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiHa difeso i suoi sessanta dipendenti che aspettavano in vano la cassa integrazione, pagando gli stipendi nonostante la chiusura del suo ristorante. Con questa motivazioneDonne Impresahanno deciso di scegliere– titolare del noto “‘A Figlia d’’o Marenaro” – come testimonial regionale dell’iniziativa nazionale #solodalcuore, una mobilitazione di solidarietà con la quale le imprenditrici agricole dellastanno raccogliendo fondi per la costruzione in Africa di un reparto di maternità e di una scuola per neo ostetriche a Rumbek, in Sud Sudan. La consegna del cuore di seta alla signorasi è tenuta al Mercato Campagna Amica San Paolo di Fuorigrotta, ...