Ostia (Roma) – Agguato nella notte ferito un 38enne: vivo per miracolo (Di domenica 7 marzo 2021) Un uomo di 38 anni è stato ferito questa notte da un colpo d’arma da fuoco che gli si è conficcato nel petto. Salvo per miracolo è stato operato d’urgenza. Indaga il nucleo investigativo dei carabinieri: la paura è che l’episodio possa riaprire la faida tra gruppi criminali per il controllo del territorio di Ostia Leggi su periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) Un uomo di 38 anni è statoquestada un colpo d’arma da fuoco che gli si è conficcato nel petto. Salvo perè stato operato d’urgenza. Indaga il nucleo investigativo dei carabinieri: la paura è che l’episodio possa riaprire la faida tra gruppi criminali per il controllo del territorio di

