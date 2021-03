Oro Jacobs | l' Italia paese più veloce d' Europa

Advertising

Marcel trionfa nei 60 metri ai campionati continentali indoor. Unico precedente Tilli nel 1983. Iapichino quinta, oggi l'alto con Tamberi...e di Bocchi nel triplo (in aggiornamento) Dopo le emozioni della premiazione di Marcell, ... Dalle ore 11.25 nel salto in alto difende il titolo Gianmarco Tamberi , medaglia d'nell ' edizione ...Marcel trionfa nei 60 metri ai campionati continentali indoor. Unico precedente Tilli nel 1983. Iapichino quinta, oggi l’alto con Tamberi ...L’exploit del velocista a Torun apre scenari brillanti per l’atletica italiana. Il suo tempo vale un 9’’90 sui 100, e con lui, Tortu e ...