“Ora sono felice”. Maria Teresa Ruta, è tornato finalmente il sereno nella sua vita. “L’ultima volta è stato 27 anni fa” (Di domenica 7 marzo 2021) Maria Teresa Ruta è entrata nel cuore di molti. Un’edizione quella del Grande Fratello Vip che le ha restituito il titolo da vincitrice ma che ha comunque fatto maturare i frutti di una visibilità stimata da molti. Eppure è stato proprio il vincitore ufficiale a essere uno dei pochi ad averla definita poco autentica. Lo ha detto a chiare lettere Tommaso Zorzi ospite del salotto di Verissimo. Maria Teresa Ruta, esplosiva non solo per la sua simpatia, ma anche per un’immagine decisamente al passo coi tempi. Risultato raggiunto anche grazie alla professionalità di Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip. L’ormai ex gieffina non raggiunge il podio ma torna a casa con il suo piccolo grande trofeo personale: il consenso pubblico: “sono così ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 marzo 2021)è entrata nel cuore di molti. Un’edizione quella del Grande Fratello Vip che le ha restituito il titolo da vincitrice ma che ha comunque fatto maturare i frutti di una visibilità stimata da molti. Eppure èproprio il vincitore ufficiale a essere uno dei pochi ad averla definita poco autentica. Lo ha detto a chiare lettere Tommaso Zorzi ospite del salotto di Verissimo., esplosiva non solo per la sua simpatia, ma anche per un’immagine decisamente al passo coi tempi. Risultato raggiunto anche grazie alla professionalità di Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip. L’ormai ex gieffina non raggiunge il podio ma torna a casa con il suo piccolo grande trofeo personale: il consenso pubblico: “così ...

Ultime Notizie dalla rete : Ora sono Roma, Smalling: 'Inizio di stagione frustrante, ma ora sto bene' La Roma vuole essere in corsa in tutte le competizioni, ci sono tante gare e servono tutti i giocatori. Io spero da ora di essere sempre a disposizione. Il Genoa pressa alto, spinge forte e dobbiamo ...

Diretta/ Teramo Catanzaro (Serie C) streaming video tv: abruzzesi per il rilancio ...stagione come a un obiettivo eccellente per la stagione e che ora proverà a fare lo sgambetto a un Catanzaro che lo precede di 6 punti. Dopo le vittorie contro Palermo e Ternana (i calabresi sono ...

Pacemaker, i controlli ora sono da remoto La Nazione E intanto Terni supera Perugia nei contagi Ora Terni supera Perugia per il numero di contagi. Il trend settimanale è infatti arrivato a quota 162 positivi ogni centomila abitanti nella Conca, a fronte dei 118 del capoluogo regionale. Un dato c ...

Oppo sarà la nuova Huawei (nel bene e nel male)? Ci sono voluti quasi due anni perché gli effetti dei bandi imposti dagli Stati Uniti a Huawei sconvolgessero il mercato della telefonia mobile, ma ora che il colosso cinese è stato costretto in un ang ...

