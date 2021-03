Ondata di pazienti Covid: Pronto soccorso sotto stress. Chieste barelle ad altri reparti (Di domenica 7 marzo 2021) PESARO - Torna sotto pressione per numero di accessi il Pronto soccorso del San Salvatore. Aumentano anche i ricoveri nelle sale sub - intensive. E' stato venerdì il giorno più critico per un maxi ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 7 marzo 2021) PESARO - Tornapressione per numero di accessi ildel San Salvatore. Aumentano anche i ricoveri nelle sale sub - intensive. E' stato venerdì il giorno più critico per un maxi ...

