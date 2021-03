Olimpiadi 2026 | ‘Dado’ o ‘Futura’ | ecco il loghi per Milano Cortina

(Di domenica 7 marzo 2021) ROMA – Non era mai accaduto prima nella storia delle Olimpiadi. Il logo dell’edizione 2026 dei Giochi di Milano Cortina verrà scelto dal pubblico attraverso una votazione su tutte le piattaforme social dei Giochi, che si terranno in Italia tra 5 anni. A presentare i loghi sono stati Alberto Tomba e Federica Pellegrini dal palco del Festival di Sanremo, durante la serata finale della kermesse: ‘Dado’ e ‘Futura’ i nomi che contraddistinguono i due simboli, che in comune hanno il numero 26.

ilpost : La votazione online per scegliere il logo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 - velovesluke : vi prego olimpiadi 2026 team futura perché quella roba orribile di dado mi fa stare male - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: Olimpiadi #Milano-#Cortina 2026, si vota sul logo: 'Dado' e 'Futura' svelati a #Sanremo2021 - infoitsport : Sanremo 2021, Alberto Tomba e Federica Pellegrini invitano a scegliere il logo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - icib : RT @ilpost: La votazione online per scegliere il logo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 -

