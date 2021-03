Nuovo royal wedding in vista per i reali spagnoli

(Di domenica 7 marzo 2021) Royal wedding in vista: il 22 maggio Carlos Fitz-James Stuart de Solís, 29 anni, nipote della duchessa di Alba, 22esimo conte di Osorno, nonché ex scapolo d’oro dell’aristocrazia europea, sposerà Belén Corsini di Lacalle, 31. I due, legati da tre anni, si erano ufficialmente fidanzati lo scorso settembre. Il loro matrimonio figurava nella lista dei royal wedding più attesi del 2021, e adesso abbiamo anche la data. E la location (naturalmente da favola): i due si diranno «sì» nel Palacio de Liria, la fastosa residenza dei duchi di Alba nel cuore di Madrid. La dimora di famiglia, del XVIII secolo, vanta fra l’altro una cappella privata decorata con opere del pittore Josep María Sert.

Advertising

HWLegend : AMD ha annunciato una nuova partnership con Hewlett Packard Enterprise (HPE) e il Royal Institute of Technology (KT… - giochiscontati : Nuovo gioco da riscattare gratuitamente, vi piacciono i tower defense? #RoyalDefense #TowerDefense #Gratis #Free… - infoitcultura : Principe Filippo, nuovo intervento: paura nella Royal Family - federicaborrom : RT @pandators: qualcuno faccia vedere a Tommy il video di zorpini royal couple con truman show sto piangendo di nuovo dal ridere TOMMASO GU… - mariaruggiero_ : RT @pandators: qualcuno faccia vedere a Tommy il video di zorpini royal couple con truman show sto piangendo di nuovo dal ridere TOMMASO GU… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo royal

Vanity Fair Italia

Molto Lady Diana nel giorno delwedding, very 1981. Quando è quasi l'una arriva Annalisa, ... Si vede che è rinata e si sente da dieci nel suocorpo: ha avuto un glow - up pazzesco. Fasma in ...La Cbs ha diffuso unvideo con le anticipazioni sull'intervista attesissima e che sta facendo tremare la...La regina Elisabetta è una grande amante dei Corgi, razza canina tipica della Gran Bretagna caratterizzata da zampe corte e orecchie lunghe. Alla sovrana, infatti, sono stati donati due Corgi, razza d ...Alla presentazione della nuova VF-21 Haas in molti sono rimasti sorpresi. Via il colore nero dalla livrea, dentro il rosso-bianco-blu della bandiera russa per riconoscenza al title sponsor Uralkali, a ...