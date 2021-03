Nuove pesanti accuse su Fiorello e Amadeus: “Ci hanno offeso” (Di domenica 7 marzo 2021) "A seguito di tante segnalazioni di giusto sdegno e di proteste riguardo alle ricorrenti occasioni di mancanza di rispetto, di derisione e di manifestazioni blasfeme nei confronti della fede cristiana, della Chiesa cattolica e dei credenti, esibite in forme volgari e offensive nel corso della 71 edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo. Sento il dovere di condividere pubblicamente una parola di riprovazione e di dispiacere per quanto accaduto" scrive mons. Antonio Suetta. Il vescovo di Sanremo contro il Festival per le ''volgarità e le insulsaggini". La reazione del vescovo è un vero e proprio anatema al Festival di Sanremo: "Il mio intervento, a questo punto doveroso, è per confortare la fede "dei piccoli", per dare voce a tutte le persone credenti e non credenti offese da simili insulsaggini e volgarità, per sostenere il coraggio di chi con dignità non si ... Leggi su howtodofor (Di domenica 7 marzo 2021) "A seguito di tante segnalazioni di giusto sdegno e di proteste riguardo alle ricorrenti occasioni di mancanza di rispetto, di derisione e di manifestazioni blasfeme nei confronti della fede cristiana, della Chiesa cattolica e dei credenti, esibite in forme volgari e offensive nel corso della 71 edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo. Sento il dovere di condividere pubblicamente una parola di riprovazione e di dispiacere per quanto accaduto" scrive mons. Antonio Suetta. Il vescovo di Sanremo contro il Festival per le ''volgarità e le insulsaggini". La reazione del vescovo è un vero e proprio anatema al Festival di Sanremo: "Il mio intervento, a questo punto doveroso, è per confortare la fede "dei piccoli", per dare voce a tutte le persone credenti e non credenti offese da simili insulsaggini e volgarità, per sostenere il coraggio di chi con dignità non si ...

Advertising

Tg3web : Il primo Dpcm del governo Draghi è entrato in vigore da appena un giorno e già si parla di nuove e più pesanti rest… - Mosange : RT @Tg3web: Il primo Dpcm del governo Draghi è entrato in vigore da appena un giorno e già si parla di nuove e più pesanti restrizioni. Da… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Il primo Dpcm del governo Draghi è entrato in vigore da appena un giorno e già si parla di nuove e più pesanti restrizioni. Da… - scheerenberger : RT @Tg3web: Il primo Dpcm del governo Draghi è entrato in vigore da appena un giorno e già si parla di nuove e più pesanti restrizioni. Da… - Tg3web : Il primo Dpcm del governo Draghi è entrato in vigore da appena un giorno e già si parla di nuove e più pesanti rest… -