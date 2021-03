Nuova stretta per evitare il lockdown. Coprifuoco anticipato e zona zona rossa nazionale, le ipotesi (Di domenica 7 marzo 2021) Coronavirus in Italia, il governo valuta una Nuova stretta per evitare di dover procedere con il lockdown. Preoccupa la diffusione delle varianti. L’Italia sta iniziando a fare i conti con la terza ondata del coronavirus e non si esclude l’introduzione di nuove misure restrittive per evitare di dover ricorrere al lockdown, una soluzione estrema alla quale ovviamente nessuno vuole ricorrere. Se non assolutamente necessario. il governo quindi deve giocare d’anticipo. La situazione epidemiologica preoccupa gli esperti e ovviamente anche il governo, che starebbe valutando l’inserimento di nuove misure restrittive andando così a perfezionare il dpcm del 2 marzo, entrato in vigore il 6. Emergenza coronavirus, Nuova stretta per ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 marzo 2021) Coronavirus in Italia, il governo valuta unaperdi dover procedere con il. Preoccupa la diffusione delle varianti. L’Italia sta iniziando a fare i conti con la terza ondata del coronavirus e non si esclude l’introduzione di nuove misure restrittive perdi dover ricorrere al, una soluzione estrema alla quale ovviamente nessuno vuole ricorrere. Se non assolutamente necessario. il governo quindi deve giocare d’anticipo. La situazione epidemiologica preoccupa gli esperti e ovviamente anche il governo, che starebbe valutando l’inserimento di nuove misure restrittive andando così a perfezionare il dpcm del 2 marzo, entrato in vigore il 6. Emergenza coronavirus,per ...

