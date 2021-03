“Non sapevo di essere malata”. La famosa attrice italiana prende coraggio e lo confessa. Di chi si tratta (Di domenica 7 marzo 2021) La lunghissima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da un instancabile Alfonso Signorini, si è conclusa lo scorso primo marzo, tra polemiche e colpi di scena. Ora i protagonisti si stanno godendo l’affetto dei propri cari e hanno il tempo di riflettere sul percorso intrapreso nella casa. La confessione di Guenda Tra i VIP che si sono fatti notare c’è sicuramente Guenda Goria; inizialmente in gara assieme alla vivace ed energica madre, Maria Teresa Ruta, la ragazza si è fatta conoscere al grande pubblico per il suo carattere apparentemente posato. In una recente intervista, Guenda ha confessato di essere malata di endometriosi e ha deciso di condividere la sua condizione per sensibilizzare l’opinione pubblica ed aiutare chi ne soffre. “Per molto tempo ho sottovalutato i dolori…” Visualizza questo ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 7 marzo 2021) La lunghissima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da un instancabile Alfonso Signorini, si è conclusa lo scorso primo marzo, tra polemiche e colpi di scena. Ora i protagonisti si stanno godendo l’affetto dei propri cari e hanno il tempo di riflettere sul percorso intrapreso nella casa. La confessione di Guenda Tra i VIP che si sono fatti notare c’è sicuramente Guenda Goria; inizialmente in gara assieme alla vivace ed energica madre, Maria Teresa Ruta, la ragazza si è fatta conoscere al grande pubblico per il suo carattere apparentemente posato. In una recente intervista, Guenda hato didi endometriosi e ha deciso di condividere la sua condizione per sensibilizzare l’opinione pubblica ed aiutare chi ne soffre. “Per molto tempo ho sottovalutato i dolori…” Visualizza questo ...

