“Non rompere le pa**e”. Sanremo 2021, Mara Venier è una furia. Succede durante l’esibizione di Achille Lauro (Di domenica 7 marzo 2021) Achille Lauro ancora protagonista del Festival di Sanremo. Anche nell’ultima sera il cantate al centro delle polemiche. Al termine dell’esibizione infatti ha mostrato alla telecamera il petto sanguinante, infilzato da rose rosse. Per tutta la settimana il cantante, non più in gara come è accaduto nel 2019 e nel 2020 bensì nel cast fisso della kermesse musicale, ha fatto parlare di sé. Nella prima serata è presentato sul palco dell’Ariston con parrucca blu, piume e una tutina di paillettes. Il trentenne ha recitato una lettera intensa sull’umanità e ha poi cantato il brano Solo noi. Al termine della performance Achille ha pianto lacrime di sangue, lasciando tutti senza parole. Lacrime che non sono casuali ma che hanno un significato ben preciso. Si era poi scoperto che le lacrime di sangue di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 marzo 2021)ancora protagonista del Festival di. Anche nell’ultima sera il cantate al centro delle polemiche. Al termine delinfatti ha mostrato alla telecamera il petto sanguinante, infilzato da rose rosse. Per tutta la settimana il cantante, non più in gara come è accaduto nel 2019 e nel 2020 bensì nel cast fisso della kermesse musicale, ha fatto parlare di sé. Nella prima serata è presentato sul palco dell’Ariston con parrucca blu, piume e una tutina di paillettes. Il trentenne ha recitato una lettera intensa sull’umanità e ha poi cantato il brano Solo noi. Al termine della performanceha pianto lacrime di sangue, lasciando tutti senza parole. Lacrime che non sono casuali ma che hanno un significato ben preciso. Si era poi scoperto che le lacrime di sangue di ...

