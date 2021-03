Non è stato il Sanremo che meritavamo ma quello di cui avevamo bisogno (Di domenica 7 marzo 2021) “La festa appena cominciata è già finita”, cantava nel 1968 Sergio Endrigo sul palco dell’Ariston. L’impressione è proprio questa: solo nell’ultima serata il Festival ha ingranato, se non la marcia migliore almeno quella giusta per rinvigorire uno share deludente che in zona Cesarini spazza via le preoccupazioni dei dirigenti di Viale Mazzini. Questo Festival passerà alla storia come quello della pandemia. Ma sarà ricordato anche come il Sanremo della resistenza (più che della rinascita) che, senza numeri da capogiro, riesce ad andare in scena come ultimo baluardo della canzone - e della canzonetta - italiana che non muore sotto i colpi di un teatro vuoto. Perché questo Sanremo 2021 (che assomiglia più a un 2020-bis) non è tutto da buttare. Iniziamo dalla fine, cioè dalla vittoria dei Maneskin, che dovrebbe essere l’elemento più ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) “La festa appena cominciata è già finita”, cantava nel 1968 Sergio Endrigo sul palco dell’Ariston. L’impressione è proprio questa: solo nell’ultima serata il Festival ha ingranato, se non la marcia migliore almeno quella giusta per rinvigorire uno share deludente che in zona Cesarini spazza via le preoccupazioni dei dirigenti di Viale Mazzini. Questo Festival passerà alla storia comedella pandemia. Ma sarà ricordato anche come ildella resistenza (più che della rinascita) che, senza numeri da capogiro, riesce ad andare in scena come ultimo baluardo della canzone - e della canzonetta - italiana che non muore sotto i colpi di un teatro vuoto. Perché questo2021 (che assomiglia più a un 2020-bis) non è tutto da buttare. Iniziamo dalla fine, cioè dalla vittoria dei Maneskin, che dovrebbe essere l’elemento più ...

Advertising

rtl1025 : ?? Colapesce-@dimartinooff: 'È stato abbastanza brutto che non ci abbiano chiamato sul palco, abbiamo aspettato lì t… - peppeprovenzano : Un giorno trapela che Draghi “il #Recovery se lo scrive da solo”, e va be’... Oggi che invece ci lavora #McKinsey..… - MarroneEmma : Ieri sera cantare insieme a te sul palco di Sanremo è stato magico? Il mio cuore prenditelo tutto. È tuo. Grazie am… - giuliapid : @myplumeboy @miiannoio La canzone piace, nonostante le sbavature di fedez che fa il rapper nella vita, non il canta… - hscheerry : @mvlcontenta “un ragazzino viziato di 25 che è nato coi soldi in culo” scusa ma per me questa è pura cattiveria e a… -