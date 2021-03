Nissan GTR R32 | mega restauro by Nismo video

(Di domenica 7 marzo 2021) Se avete unaGTR R32, che riversa in condizioni non proprio perfette, fate una telefonata allache hanno quello che fa per voi. La divisione sportiva del marchio giapponese ha lanciato un servizio che offre uncompleto e “di fabbrica” della vettura più iconica della loro storia, vera e propria chicca per

Mostrata per la prima volta sotto forma di concept car al FOS di Goodwood la 'nuova'50 by Italdesign è finalmente pronta per essere consegnata nelle mani dei clienti (50) che l'hanno ordinata da tutto il mondo. Un meraviglioso tributo ad una dinastia di macchine ad alte ...... soprattutto grazie all'interesse diDesign America , dove lo stesso Choi è stato assunto all'inizio del 2020. Chiamata-X , questa vettura è in realtà un prototipo (a grandezza naturale) ...Per ripristinare dal primo all'ultimo bullone una GT-R R32 si spendono anche più di 400.000 dollari: ecco come tornano a splendere i bolidi giapponesi ...Che la Nissan GT-R non sia stata concepita per essere un’auto discreta penso non ci siano dubbi. Ma questa versione è veramente “too much” come si suol dire negli ultimi tempi. Ne abbiamo viste in ...