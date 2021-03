Nintendo Switch macina successi ma il CEO Shuntaro Furukawa non accenna ad abbassare la guardia (Di domenica 7 marzo 2021) Poco dopo la pubblicazione del rendiconto finanziario di Nintendo poche settimane fa, il CEO di Nintendo Shuntaro Furukawa ha riferito che Nintendo Switch era a metà del suo ciclo di vita e che i team di ricerca e sviluppo stavano già lavorando a nuove esperienze. Con 80 milioni di Switch venduti e un utile netto stimato di 3,15 miliardi di euro per l'intero anno fiscale, si potrebbe pensare che i team guardino al futuro con ottimismo e che le notti dei responsabili siano piuttosto tranquille. Tuttavia, il presidente della società Shuntaro Furukawa si rifiuta di abbassare la guardia, come spiega in un'intervista a Nikkei Business: "Non importa quanto successo abbia un prodotto, ci sarà sempre un ... Leggi su eurogamer (Di domenica 7 marzo 2021) Poco dopo la pubblicazione del rendiconto finanziario dipoche settimane fa, il CEO diha riferito cheera a metà del suo ciclo di vita e che i team di ricerca e sviluppo stavano già lavorando a nuove esperienze. Con 80 milioni divenduti e un utile netto stimato di 3,15 miliardi di euro per l'intero anno fiscale, si potrebbe pensare che i team guardino al futuro con ottimismo e che le notti dei responsabili siano piuttosto tranquille. Tuttavia, il presidente della societàsi rifiuta dila, come spiega in un'intervista a Nikkei Business: "Non importa quanto successo abbia un prodotto, ci sarà sempre un ...

